United Cup | l’Italia supera la Norvegia 5-0 | Berrettini batte Ruud in due set

(Di martedì 3 gennaio 2023)ha avuto la meglio per 5-0 dellanella seconda sfida valida per il Gruppo E della “Cup”. Dopo la vittoria contro il Brasile, il team azzurro di Santopadre trova la conferma e sfiderà la vincente del Gruppo B (Svizzera o Polonia) per un posto in semifinale. Lunedì Trevisan si era imposta su Helgo mentre Musetti avevato Durasovic. A mettere il tassello decisivo per la vittoria, nella notte italiana, ci ha pensato Matteoche ha battuto 6-4 6-4, in poco meno di un’ora e mezza di partita, Casper, n.3 del ranking. L’azzurro nel sesto game si è trovato costretto a cancellare due palle break, ma è riuscito a dare lo scossone al set, strappando a zero la battuta nel nono gioco. La svolta nella seconda frazione arriva invece nel settimo gioco, ...

