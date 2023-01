United Cup | Italia - Norvegia 5 - 0 | gli azzurri staccano il pass per i quarti - Sport - Tennis - quotidiano net

SuperTennis

Berrettini, Bronzetti e il doppio formato da Rosatello e Musetti lanciano il team di Santopadre allo spareggio. Adesso una fra Polonia e ...Un ricordo sbiadito per un Manchesterche è ripartito alla grande dopo la sosta per i Mondiali: tre vittorie di fila tra Leaguee Premier League, segnando cinque gol e non subendone ... United Cup, Italia-Norvegia 2-0: Berrettini e Bronzetti in campo per chiudere il conto (live dall'una in tv) Berrettini, Bronzetti e il doppio formato da Rosatello e Musetti lanciano il team di Santopadre allo spareggio. Adesso una fra Polonia e Svizzera ...I risultati e le classifiche aggiornate della United Cup 2023, manifestazione in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. Sedici nazioni divise in sei gironi che disputeranno in tre città diverse, val ...