United Cup 2023 | USA-Germania 5-0 | americani dominanti nella sfida a Sydney

(Di martedì 3 gennaio 2023) Una chiusura perfetta per la formazione degli Stati Uniti nel confronto del Gruppo C dellaCupcon la. Nell’incontro della Ken Rosewall Arena, a(Australia), gli statunitensi hanno potuto giocare già con la sicurezza di essere qualificati al playoff “cittadino” dove incontreranno la Gran Bretagna. Questa, più che altro, poteva servire in chiave semifinale, visto è considerato che solo una perdente degli spareggi sarà qualificata al penultimo atto sulla base di quanto fatto nel raggruppamento. Per questo aver ottenuto cinque vittorie in altrettanti incontri è importante. Jessica Pegula (n.3 del mondo) ha rispettato i pronostici e si è imposta con irrisoria facilità contro Laura Siegemund (n.176 WTA) con il punteggio di 6-3 6-2. Sempre in due set Frances Tiafoe ha ...

SuperTennis

L'Italia è in vantaggio 2 - 0 sulla Norvegia nella seconda sfida valida per il Gruppo E della "", nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023 e che SuperTennis trasmette in diretta. La squadra azzurra, quinta testa di serie, vincitrice all'esordio sul Brasile (3 - 2), ...Interviste Tennis Due match e due vittorie per Stefanos Tsitsipas in questa nuova stagione di. Se nella prima sfida contro Grigor Dimitrov è stato costretto a giocarsi tutto nel tiebreak del terzo set, contro David Goffin la vittoria è arrivata più facilmente: due set per il punto ... United Cup, Italia-Norvegia 2-0: stanotte Berrettini e Bronzetti per chiudere il conto (live dall'una in tv) Una chiusura perfetta per la formazione degli Stati Uniti nel confronto del Gruppo C della United Cup 2023 con la Germania. Nell’incontro della Ken Rosewall Arena, a Sydney (Australia), gli statuniten ...Una chiusura perfetta per la formazione degli Stati Uniti nel confronto del Gruppo C della United Cup 2023 con la Germania. Nell’incontro della Ken Rosewall Arena, a Sydney (Australia), gli statuniten ...