United Cup 2023 | risultati e classifiche

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ie leaggiornate dellaCup, manifestazione in programma dal 29 dicembre all'8 gennaio. Sedici nazioni divise in sei gironi che disputeranno in tre città diverse, vale a dire Brisbane, Perth e Sydney. Si sviluppa così l'evento che inaugura la nuova stagione tennistica, con l'Italia che si presenta al via nel girone E insieme a Brasile e Norvegia.

L'Italia ha battuto la Norvegia nella seconda sfida valida per il Gruppo E della United Cup, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione di tennis 2023. Al 'Queensland Tennis Centre' di Brisbane la squadra azzurra, quinta testa di serie e vincitrice all'esordio sul Brasile. E' la Grecia la prima a festeggiare insieme a Italia e Stati Uniti il primo posto nel suo girone, il Gruppo A della United Cup, e la qualificazione per la finale cittadina di Perth, che la vedrà opposta alla vincente tra Croazia e Francia. Una sorta di quarto di finale di questa manifestazione a squadre miste ATP-WTA. Successo del romano Berrettini nel big-match contro Ruud, mentre la riminese Bronzetti ha piegato Eikeri e la coppia Musetti-Rosatello ha vinto nel doppio misto: percorso netto per la squadra azzurra.