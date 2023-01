United Cup 2023 | programma e orari partite mercoledì 4 gennaio con Italia

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il, l’ordine di gioco e glidella settima giornata,4 gennaio, dellaCup, evento che apre la nuova stagione tennistica. E’ tempo delle ‘City Finals’ a Brisbane, Perth e Sydney, dove scopriremo le quattro squadre che approderanno alle fasi finali di Sydney. In corsa anche l’, opposta alla Polonia. Di seguito tutti gli incontri in, CALENDARIO E COPERTURA TV CALENDARIORISULTATI E CLASSIFICHE IL REGOLAMENTO MONTEPREMI E PRIZE MONEY TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTAMERCOLEDI’ 4 GENNAIO BRISBANEvs POLONIA Ore 03:30 – Trevisan vs Swiatek A seguire – Musetti vs Michalski Dalle ore 08:30 ...

SuperTennis

Lucia Bronzetti affronterà Magda Linette nel quarto singolare della sfida Italia - Polonia di2023 , che dà l'accesso alla fase finale del torneo. Anche in questo caso si tratta di un match tra due giocatrici che arrivano all'appuntamento in fiducia, avendo iniziato la stagione con ...Matteo Berrettini affronterà Hubert Hurkacz nel terzo singolare della sfida Italia - Polonia di2023 , che dà l'accesso alla fase finale del torneo. Gli azzurri si giocano un posto tra le prime quattro della manifestazione e si affidano al loro numero uno, che dopo essere tornato a ... United Cup, Italia-Norvegia 2-0: stanotte Berrettini e Bronzetti per chiudere il conto (live dall'una in tv) Dopo il doppio vantaggio di ieri con le vittorie di Martina Trevisan e Lorenzo Musetti contro Malene Helgo (n. 321 WTA) e Viktor Durasovic (n. 345 ATP), l'Italia del tennis raggiunge l’en plein nella ...Definito anche il confronto di Brisbane per quanto riguarda la United Cup 2023. Sarà Italia-Polonia, in questo caso, la finale cittadina, in virtù dell’ottenuto successo da parte del team polacco nei ...