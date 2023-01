United Cup 2023 | la Polonia batte la Svizzera e si regala l’Italia | avanza la Grecia

(Di martedì 3 gennaio 2023) Poche sorprese nell’ultima giornata della fase a gironi dellaCup, manifestazione in programma dal 29 dicembre all’8 gennaio. Martedì di verdetti a Perth, Brisbane e Sydney, dove le ultime nazionali si sono qualificate per le City Finals, guadagnandosi la possibilità di proseguire nella competizione. Le uniche squadre già certe del passaggio del turno erano Usa e Gran Bretagna, che si sfideranno domani. Poco dopo e senza grandi difficoltà le ha raggiunte(battuta 5-0 la Norvegia), che ha invece atteso qualche ora prima di scoprire la sua prossima avversaria. Come da pronostico sarà la, che ha sconfitto lasenza neppure dover ricorrere al doppio misto. Decisivi i successi di Hurkacz e Linette, rispettivamente ai danni di Wawrinka e Teichmann. Qualificata per le ...

SuperTennis

Lucia Bronzetti affronterà Magda Linette nel quarto singolare della sfida Italia - Polonia di2023 , che dà l'accesso alla fase finale del torneo. Anche in questo caso si tratta di un match tra due giocatrici che arrivano all'appuntamento in fiducia, avendo iniziato la stagione con ...Matteo Berrettini affronterà Hubert Hurkacz nel terzo singolare della sfida Italia - Polonia di2023 , che dà l'accesso alla fase finale del torneo. Gli azzurri si giocano un posto tra le prime quattro della manifestazione e si affidano al loro numero uno, che dopo essere tornato a ... United Cup, Italia-Norvegia 2-0: Berrettini e Bronzetti in campo per chiudere il conto (live dall'una in tv) Definito anche il confronto di Brisbane per quanto riguarda la United Cup 2023. Sarà Italia-Polonia, in questo caso, la finale cittadina, in virtù dell’ottenuto successo da parte del team polacco nei ...L’attesa è finita: ora si conosce la squadra che domani affronterà l’Italia nel playoff della United Cup 2023 che metterà in palio un pass per le semifinali. Gli azzurri guidati da Vincenzo Santopadre ...