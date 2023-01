United Cup 2023 | la Croazia supera la Francia e raggiunge la Grecia al playoff

(Di martedì 3 gennaio 2023) È lal’ultima squadra che accede aidellaCup. Dopo i successi di ieri di Borna Coric (contro Arthur Rinderknech) e Donna Vekic (contro Alize Cornet), alla squadra croata è bastato oggi il successo di Borna Gojo contro Adrian Mannarino perre lanel turno successivo. Ininfluenti dunque il successo del momentaneo 2-1 di Caroline Garcia e quello nel doppio misto conclusivo di Jessika Ponchet e Edouard Roger-Vasselin. Nel primo match di giornata Caroline Garcia ha battuto la croata Petra Martic. La numero 4 al mondo non ha deluso le aspettative e grazie a un buon gioco ha vinto con il punteggio di 7-6 (9) 6-4 in un’ora e 55 minuti, regalando dunque il 2-1 ai compagni. È stato poi il turno della sfida importantissima tra Borna Gojo e Adrian ...

Rafael Nadal Il nuovo anno comincia in maniera nefasta per Rafael Nadal , impegnato nella nuova competizione a squadre denominata. La Spagna è già certa di abbandonare il torneo a causa delle sconfitte anche del maiorchino, che ha ceduto il passo a Cameron Norrie nella partita d'esordio e al padrone di casa Alex De ...