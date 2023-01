United Cup 2023 | Italia-Norvegia 4-0 | Lucia Bronzetti non brilla | ma vince contro Ulrikke Eikeri

L'Italia è in vantaggio 2 - 0 sulla Norvegia nella seconda sfida valida per il Gruppo E della "", nuovo evento a squadre che ha dato il via alla stagione 2023 e che SuperTennis trasmette in diretta. La squadra azzurra, quinta testa di serie, vincitrice all'esordio sul Brasile (3 - 2), ...Interviste Tennis Due match e due vittorie per Stefanos Tsitsipas in questa nuova stagione di. Se nella prima sfida contro Grigor Dimitrov è stato costretto a giocarsi tutto nel tiebreak del terzo set, contro David Goffin la vittoria è arrivata più facilmente: due set per il punto ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire Italia-Norvegia United Cup in tv/streaming – La presentazione della sfida – Le combinazioni per il passaggio di turno Buongiorno e bentrovati all ...Lo aveva detto in sede di presentazione Vincenzo Santopadre: “Mi aspetto un Berrettini che lotti su ogni palla“. È stato accontentato il tecnico italiano, guida di questa spedizione tricolore per la U ...