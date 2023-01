United Cup 2023 | definite tutte le qualificate Gli accoppiamenti dei playoff

Leggi su oasport

(Di martedì 3 gennaio 2023) In seguito alla vittoria del croato Borna Gojo contro il francese Adrian Mannarino si sono delineati definitivamente idellaCup. Le sfide di domani saranno dunque Grecia-Croazia, USA-Gran Bretagna e Italia-Polonia e in palio ci saranno tre pass diretti per le semifinali. Alle tre vincenti si aggiungerà poi una quarta ripescata (in base ai risultati ottenuti nella prima fase), che andrà a completare il quadro delle semifinali. USA-Gran Bretagna si giocherà a Sydney, Italia-Polonia a Brisbane e Grecia-Croazia a Perth. Tutti i match inizieranno alle ore 12:30 locali, ma visti i diversi fusi orari alcune partite cominceranno prima e altre dopo. Considerando gli orari italiani, USA-Gran Bretagna avrà il via alle ore 2:30, Italia-Polonia alle 3:30 e Grecia-Croazia alle 5:30. Qui di seguito un riassunto di tutti gli ...