Unisannio | al Sant’Agostino un polo museale accessibile a tutti

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’Università degli Studi del Sannio è stata ammessa al finanziamento del MIC (Ministero della Cultura) “per la realizzazione di interventi per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici”. Il progetto, denominato S’ADIM (Digital Museum), è risultato quinto su oltre 700 proposte ammesse a finanziamento e addirittura secondo considerando la graduatoria finale degli ammessi a finanziamento, suddivisa per regioni del centro-nord e del sud. Il contributo di 500 mila euro, consentirà di trasformare il Complesso, attuale aulario del Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio, in un, grazie all’utilizzo di dispositivi tecnologici, come ...