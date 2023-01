Un’intervista del 1988 a Joseph Ratzinger | Meno strutture e più vita | ci si dovrebbe augurare questo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 3 gennaio 2023) Libreria Editrice Vaticana sta realizzando la pubblicazione in lingua italiana dell’Opera Omnia di–Benedetto XVI. Sono previsti 16 volumi, 6 sono già stati pubblicati per un totale di 8 tomi. L’edizione italiana dell’Opera Omnia è curata da Pierluca Azzaro e Lorenzo Cappelletti. I volumi già usciti sono i seguenti: L’idea di rivelazione e la teologia della storia di Bonaventura, Gesù di Nazaret (2 tomi: La figura e il messaggio e Scritti di cristologia), L’insegnamento del Concilio Vaticano II (2 tomi), Chiesa: segno tra i popoli. Scritti di ecclesiologia e di ecumenismo, Teologia della liturgia, Annunciatori della Parola e servitori della vostra gioia. I testi sono disponibili nelle migliori librerie fisiche e online. In primavera uscirà un nuovo volume, dedicato a tutte le interviste rilasciate da...