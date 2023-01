Un tesoro nascosto a Martinengo | la Casa del Capitano e l’eredità di Bartolomeo Colleoni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 3 gennaio 2023). Ladelrappresenta un vero e proprio biglietto da visita per coloro che raggiungono per la prima volta. Posta all’ingresso delle antiche mura medievale e per la precisione di Porta Tombino, la struttura ha ricoperto per un periodo la residenza diche, secondo la tradizione, utilizzò per nascondere il proprio. Costruita nel XIV secolo dai Visconti per rafforzare il sistema difensivo della cittadina, la rocca venne acquisita dal condottiero di Solza nel 1467 per adibirla a ospedale e rifugio per ammalati e pellegrini. Il progetto dell’Hospitale Magnum gestito dai Francescani decadde tuttavia un anno dopo in seguito alla decisione deldi fondare un luogo dedicato all’ordine religioso ...