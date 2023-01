Un pirata della strada mi ha investito | ma è caduto da solo dalla bici | denunciato

Virgilio Notizie

Una persona non identificata, presumibilmente un migrante dall'età apparente di 25 - 30 anni , è morta dopo essere stata investita da un'auto a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. La vittima, nel momento in cui è stata investita, stava camminando lungo il bordo di una strada provinciale nel territorio di contrada 'San Nico'.