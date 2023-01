“Un incidente sulla neve” Lutto nello sport | addio al campione | lascia moglie e 3 figli

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 gennaio 2023)nel mondo dello, è morto Ken Block. Il famoso pilota d’auto aveva 55 anni. L’uomo ha perso la vita a seguito di un terribile. Una vicenda che ricorda, in parte, quella di Michael Schumacher. Qualcuno ricorderà quel tragico 29 dicembre 2013, data in cui ildella Formula 1 è rimasto gravemente ferito in unsu una pista da sci a Méribel. La storia si ripete: un pilota e la. Block è morto a seguito di unin motoslitta avvenuto il 2 gennaio nella contea di Wasatch, Utah, negli Stati Uniti. Il 55ennelae tre, in queste ore ancora sotto choc per l’accaduto. Le autorità locali dello Utah fanno sapere che ...