Un giorno da Toro

(Di martedì 3 gennaio 2023) 1921: In Torino-Carignano, gara del girone A piemontese, esordio in granata di Dario Martin, altrimenti detto Martin III. In rigoroso numero romano per distinguerlo dai fratelli Piero (Martin I), Cesare (Martin II) ed Edmondo (Martin IV). Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

