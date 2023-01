Un altro domani gennaio 2023 | trame e anticipazioni 

Mediaset Infinity

Commenta per primogiocherà a Salerno un match rilevante, il primo dopo il Mondiale, e il Milan dovrà fare a meno di unpezzo. Trattasi di Simon Kjaer , il quale rimarrà a Milanello per svolgere del lavoro ...... anche contro l'Udinese nei primi 20' avremmo potuto fare anche ungol. Come indice di ... E quei difettinon ce li possiamo permettere. La Cremonese può migliorare i suoi difetti, questo è ... Un altro domani del 2 gennaio: le reazioni social alla puntata A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky: "Spalletti di grande buon senso in conferenza, di legittima consapevolezza per quanto ques ...Riparte da Salerno la caccia del Milan al Napoli, capolista a +8. «Siamo tutti in una situazione anomala perché la sosta è stata lunga. C'è grande voglia di ...