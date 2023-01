Un acceso confronto tra Edoardo Tavassi e Davide | L’accaduto

(Di martedì 3 gennaio 2023)Donadei faccia a faccia per un: ecco cos’è accaduto nella CasaDonadei dopo la puntata andata in onda ieri sera si ritrovano ad affrontare un. Nel corso della ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip,ha visionato un Confessionale diproprio in merito al bacio sotto il vischio con Micol Incorvaia. Leggi anche –> Nikita Pelizon e il supporto dei fan. L’aereo per la Vip commuove la rete L’scontro: ecco cos’è accaduto Nelle ultime ore in giardino tra i due VIP affrontano un. “La battuta in se fa pure ridere e tu, quello che dico io ...

Bollicine Vip

Sosteniamo tuttavia che se i democratici, i progressisti e gli ambientalisti rinunceranno a percorsi individuali e autoreferenziali e se faranno un, informato, aperti e ragionevole, ...Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip . E al centro delle polemiche c'è finita nuovamente Antonella Fiordelisi , che ha avuto anche uncon il suo (ex) fidanzato Edoardo Donnamaria . Quest'ultima ha inoltre litigato con diversi inquilini vip della casa più spiata dagli italiani, i quali non hanno certo speso parole ... Soleil Sorge e Luca Onestini, confronto acceso al GF Vip: cosa è ... L'ex gieffina ammette il suo errore per il faccia a faccia con l'ex: "Brutta pagina televisiva" La nuova puntata del reality andata in onda ieri sera, è ...Luca Onestini e Soleil Sorge è scontro acceso in puntata. Lei lo sbugiarda e lo accusa di aver tradito per prima. Nella serata di ieri è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello ...