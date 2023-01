Umberto non si trova | Napoli in ansia per il giovane di 31 anni

Corriere della Sera

... in assoluto tra i più importanti cantautori italiani, con due sue bellissime canzoni come...Grillo e con il sostegno dall'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli. Per quest'anno sono ......neo - rinascimentale che incontrava i riferimenti di un'iconografia mitica e classicheggiante... girando a destra viale Regina Margherita e continuando sempre dritto in viaI e poi in via ... «Umberto Eco, la serata tra amici in cui ci mostrò il suo smartphone» Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Un blocco di consiglieri regionali in Campania ha chiesto, con una lettera, la rimozione di Francesco Boccia da commissario regionale campano dopo la nomina a coordinatore della campagna congressuale ...