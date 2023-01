Ultime Notizie – Ucraina | scoperte 25 camere di tortura in zona Kharkiv

(Di martedì 3 gennaio 2023) Le autorità locali nelladihanno scoperto, dalla liberazione della regione dalle forze russe lo scorso settembre, 25di. Il capo della polizia della regione, Volodymyr Timoshko, ha denunciato che in queste strutture civili sono stati detenuti eti “in condizioni disumane”. Alcuni prigionieri sono stati sottoposti a scariche elettriche e ad altri sono state rotte le dita. Nella regione sono stati recuperati i corpi di 920 civili, 25 dei quali bambini, uccisi dalle forze russe. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

