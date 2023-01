Ultime Notizie – Ucraina | incidente missilistico | Bielorussia pronta a ogni scenario

(Di martedì 3 gennaio 2023) “L’aeronautica bielorussa èper qualsiasi sviluppo e ha adottato misure adeguate per garantire la sicurezza del Paese”. Lo ha dichiarato al canale televisivo STV il vice comandante dell’aeronautica e della difesa aerea Anatoly Bulavko, riferendosi al missile ucraino abbattuto sopra laalla fine di dicembre. Secondo l’alto funzionario militare, laha attualmente tutte le capacità per garantire la propria sicurezza. “Questo è il motivo per cui abbiamo una visione sobria della situazione e abbiamo adottato misure appropriate. E la nostra popolazione, la nostra gente, può dormire sonni tranquilli e tutti possono fare il proprio lavoro”. Un missile lanciato dal territorio ucraino è stato abbattuto dalle difese aeree bielorusse giovedì mattina mentre violava lo spazio aereo del Paese. I suoi frammenti sono ...

