Ultime Notizie Serie A | Le conferenze degli allenatori | CR7 si presenta all’Al-Nassr | ennesima polemica su Infantino

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 17.35 – Juric, in conferenza stampa – Le dichiarazioni del tecnico dei granata. Le parole 17.30 – CR7 si– Le parole di Cristiano Ronaldo,tosi in Arabia Saudita. Le dichiarazioni 16.55 – Le dichiarazioni di Dionisi – Il tecnico del Sassuolo è intervenuto in conferenza stampa. Le parole 16.25 – Polemiche per– Molte critiche per il selfie di fronte al feretro di Pelé. La notizia 16.15 – Sottil indica la strada – La conferenza stampa del tecnico dell’Udinese. Le parole 14.00 – Conferenza stampa Inzaghi – «Grande voglia di giocare. Skriniar? Innamorato dell’Inter». ...