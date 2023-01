Ultime Notizie Roma del 03-01-2023 ore 20 | 10

(Di martedì 3 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione eh buonasera dalla oggi al’addio Ratzinger migliaia di fedeli si sono messi in fila all’esterno della Basilica per il secondo giorno di esposizione della salma i pellegrini hanno riso mangiameli detto XVI studiando all’interno della Basilicata vecchi vari varchi presidiati dalle forze dell’ordine sarà possibile visitare la salma anche domani dalle 7 alle 19 mentre il giovedì è in programma il funerale in piazza San Pietro a te più di 40000 persone a celebrarlo Sara Papa Francesco Intanto i primi arrivi adi personalità e delegazioni internazionali la cronaca di Tradate notificato l’uomo che la sera del 31 dicembre accoltellato ragazza di 24 anni cittadina italiana alla stazione Termini asi tratta di un giovane ...

Corriere della Sera

Lo ha reso noto il portavoce presidenziale della Turchia, Ibrahim Kalin, alla Ntv. L'Ucraina afferma che sarebbero centinaia le vittime degli attacchi alla base militare russa del Donbass. Ma Mosca ...03 gen 08:57 Kiev: Kherson bombardata 80 volte in 24 ore, due vittime Nel corso delle24 ore ... Lo riferisce la Bbc News Russian e il sito diindipendente russo Mediazona che indica le ... Ucraina Russia, le ultime notizie sulla guerra | La rabbia di Mosca dopo l'attacco a Makiivka. Colpito un... La squadra è ottimista. Il capitano Luca Melis: «C’è da migliorare, ma sappiamo come giocare e quali sono i nostri punti di forza» ...Dopo tre mesi di corsa, il Milan si ferma per due volte consecutive in campionato. Stavolta è la ... È un Bologna sempre più convincente quello che oggi, sbancando per 1-0 il campo della Spezia, ha ...