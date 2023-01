Ultime Notizie Roma del 03-01-2023 ore 16 | 10

(Di martedì 3 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Ferrigno andiamo ain apertura migliaia di fedeli in fila da questa mattina all’esterno della Basilica di San Pietro per il secondo giorno di esposizione della salma del papa emerito Joseph Ratzinger stanno rendendo omaggio per detto XVI raggiungendo l’interno della Basilica attraverso i vari parchi presidiati dalle forze dell’ordine sarà possibile rendere un ultimo omaggio al papà oggi fino alle 19 Domani dalle 7 alle 19 Mentre giovedì in programma il funerale in piazza San Pietro celebrarlo Sara Papa Francesco la cronaca il saldo di un tificato l’uomo che la sera del 31 dicembre accoltellato una ragazza di 24 anni italiana alla stazione Termini asi tratta di un giovane di origini polacche di 25 anni l’età confronti al momento Si contesta il reato di ...

Sky Tg24

Nel ricostruire la situazione cinese, l'Ecdc ha ricordato come, dopo il picco raggiunto il 2 dicembre scorso, "nelletre settimane, l'incidenza è diminuita, probabilmente anche a causa di un ...Torino - Verona: lesulle formazioni Soliti problemi in attacco per Juric, che avrà a disposizione il solo Sanabria . Non è a disposizione Pellegri, alle prese con un problema alla ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: Mosca continuerà attacchi con droni per sfiancarci Wanda Nara ha mostrato via social il suo tatuaggio dedicato all'ex marito Mauro Icardi. Wanda Nara sembra essere tornata a stuzzicare il suo ex marito, Mauro Icardi, con cui ha annunciato la rottura o ...Un nuovo trio è pronto a dominare lo schermo: sono Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito, protagoniste del nuovo viaggio irresistibile ...