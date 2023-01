Ultime Notizie Roma del 03-01-2023 ore 15 | 10

(Di martedì 3 gennaio 2023)dailynews radiogiornale martedì 3 gennaio Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ripreso questa mattina la posta di fedeli che si sono recati nella Basilica di San Pietro per rendere omaggio alla salma di Benedetto XVI secolo la gendarmeria Vaticana circa 25000 persone Hanno già riso mangia il papa emerito in mattina ieri sono stati in 65.000 a sfilare davanti alla salma vestita con i paramenti sacri la Basilica di San Pietro e resterà aperta anche oggi e domani dalle 9 alle 19 di lavoro intanto l’allestimento del palco papà sul sagrato della Basilica Vaticana da cui Papa Francesco presiederà giovedì prossimo alle 9:30 i funerali del papa emerito migranti soccorsi gli sbarchi non si fermano quasi 500 I migranti approdati in 24 ore a Lampedusa dove torna numeri di emergenza 546 quelli soccorsi dalla guardia costiera e Guardia di Finanza ...

Sky Tg24

In attesa di scoprire quali saranno le mosse di Apple per il 2023 dal fronte hardware, con i rumor su iPhone 15 Pro che continuano a rincorrersi, nelleore ha preso nuovamente piega un'indiscrezione emersa prima di Natale. A quanto pare infatti il primo lancio di Apple per l'anno appena iniziato potrebbe essere un'applicazione di Android . A ...Nellesettimane si sono registrate nelle farmacie greche carenze significative di farmaci da banco, come gli sciroppi antipiretici e gli sciroppi per la tosse ma anche antibiotici e farmaci ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: Mosca continuerà attacchi con droni per sfiancarci Dragon Ball Super, Black Freezer ha l'aria di essere la trasformazione definitiva del villain, ma quanto c'è di vero Sarà realmente l'ultima formaUltimamente lui e Dzeko hanno avuto più possibilità di allenarsi con la squadra. Ho ancora qualche dubbio di formazione in attacco che valuterò negli ultimi due allenamenti. Il mio auspicio e’ quello ...