Ultime Notizie Roma del 03-01-2023 ore 14 | 10

(Di martedì 3 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno centinaia di Sono in fila già da questa mattina alle 6 hanno della Basilica di San Pietro per il secondo giorno di esposizione della salma del papa emerito Joseph Ratzinger i pellegrini stanno rendendo omaggio per detto XVI raggiungendo della Basilicata arrivati e presidiati dalle forze dell’ordine sarà possibile rendere un ultimo omaggio al papà oggi fino alle 19 Domani dalle 7 alle 19 Mentre giovedì in programma il punto in piazza San Pietro celebrarlo tra Papa Francesco la cronaca il caldo dimenticato l’uomo che la sera del 31 dicembre accoltellato una ragazza di 24 anni cittadina italiana alla stazione Termini asi tratta di un giovane di origini polacche di 25 anni perciò confronti al momento Si contesta il reato di tentato omicidio e senza ...

Sky Tg24

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Non avevamodi liti e di rapporti conflittuali. Io sono arrivato da poco, ma tanti colleghi ... ha ripercorso leore prima del ritrovamento del corpo della madre, ammettendo di averla ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: Mosca continuerà attacchi con droni per sfiancarci Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a Milanello dove tra poco Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana, valido per la 16^ giornata di ...Dopo quasi due mesi di stop per il Mondiale in Qatar è tempo per la Serie A di tornare a calcare i campi da gioco. Il Bologna lo farà ...