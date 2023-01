Ultime Notizie Roma del 03-01-2023 ore 11 | 10

(Di martedì 3 gennaio 2023)dailynews radiogiornale di trovati all’ascolto della redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’Ucraina ferma che sarebbero meno 400 le vittime nella base militare russa del Don Batman Mokka smentisce uccisi in 63 nella notte nuovi bombardamenti nelle regioni di chi è già Friscia e di no prodotte le venuzze intanto continuano a colpire Chi è diverti oblast Ucraina e collant ieri entrata in funzione nella capitale le autorità di Kiev esortano i residenti a ridurre il consumo di elettricità per gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche per il terzo giorno consecutivo hanno causato molti danni l’Unione Europea annuncia nuovi aiuti per residenti Ucraina tedeschi torna a puntare il dito contro la strategia se a mettere in guardia dal pericolo di nuovi massicci attacchi sono passati solo due giorni dall’inizio dell’anno il numero dei droni iraniani ...

Sky Tg24

(COVID: LEIN DIRETTA) La reazione della Francia approfondimento Covid, le news. Ft: da Ue vaccini gratis a Cina. Pechino contro i test In riposta, il primo ministro francese Elisabeth ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: Mosca continuerà attacchi con droni per sfiancarci 1' di lettura 03/01/2023 - La Regione ha aggiornato i dati relativi alla situazione epidemiologica del Covid in Umbria. Martedì 3 gennaio sono stati registrati 536 nuovi casi di contagio (erano 136 lu ...Sono 11 le barche che si stanno riunendo ad Alicante, in Spagna, questa settimana per i preparativi finali in vista della partenza di The Ocean Race 2022-23. Anche l'attività a terra sta prendendo vit ...