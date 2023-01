Ultime Notizie Roma del 03-01-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate d’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’Ucraina ferma che sarebbero meno 400 le vittime nella base militare russa del Don Batman Mokka smentisce uccisi in 63 nella notte nuovi bombardamenti nelle regioni di chi è da pulisce di no prof Rock le venuzze intanto continuano a colpire Chi è diverti oblast Ucraina col a entrata in funzione nella capitale le autorità di Kiev esortano i residenti a ridurre il consumo di elettricità per gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche per il terzo giorno consecutivo hanno causato molti danni l’Unione Europea annuncia nuovi aiuti presidente ucraino tedeschi torna a puntare il dito contro la strategia per mettere in guardia dal pericolo di nuovi massicci attacchi sono passati solo due giorni dall’inizio dell’anno e numero dei droni iraniani abbattuti sul ...