Ultime Notizie Roma del 03-01-2023 ore 07 | 10

(Di martedì 3 gennaio 2023)dailynews radiogiornale 3 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale guerra in Ucraina in primo piano un giornalista della Build è stato ferito alla testa da una scheggia Dopo l’esplosione in Ucraina l’ho reso noto lo stesso Freud e tedesco il report e Giorgia ha comunicato in seguito che la ferita non è grave e di essere in buone condizioni l’addio a papa Benedetto XVI lo mangio dei fedeli a San Pietro da questa mattina riaperta la basilica lo sarà fino alle ore 19 il feretro del papa emerito esposto poi giovedì mattina i funerali celebrati da papa Francesco e andiamo a voltare pagina via libera la nuova procedura per le dimissioni di ita è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il dpcm che fissa le modalità per la privatizzazione l’enorme la possibilità di ingresso con una quota di minoranza anche tramite uno più o meno di di capitale è previsto che la maggioranza ...