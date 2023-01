Ultime Notizie – Renzi e all’attacco sugli aumenti | “Con Meloni occhio al portafoglio” – Video

(Di martedì 3 gennaio 2023) “Buon anno e attenti al: c’è il governo”. Così, in unsu Instagram, il leader di Iv, Matteova. “Si riparte dopo qualche giorno di vacanza e si riparte con tre regali sotto l’albero di Natale. Il governo– scandisce l’ex premier – ha aumentato le accise sulla benzina: è fantastico, quando era all’opposizionedenunciava ‘lo Stato prende troppi soldi dalla benzina’, ora che è al governo lei aumenta la benzina; Salvini ha aumentato il costo dei pedaggi autostradali; infine è aumentato il prezzo delle sigarette. Poi dicono ‘la pacchia è finita’, forse – chiosa ironico – per gli automobilisti”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

In particolare, sembra che le schede video di Gigabyte siano tra le meno "sicure", dal momento che il tasso di errori di fabbrica di questesi attesta attorno al 5%. Le GPU di MSI, invece, ...( COVID: LEIN DIRETTA) 1500, il numero verde che dava informazioni sul coronavirus approfondimento Covid, le news: domani vertice Ue, Cina contro le restrizioni. LIVE Come funzionava ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: Mosca continuerà attacchi con droni per sfiancarci La lettera per i giocatori - VIDEO - Leggi QUI la notizia! (Sassuolo News) Milenkovic: "Ho un super tridente al Fantacalcio con Berardi del Sassuolo" - Leggi QUI la notizia! Sassuolo Sampdoria dove ...Quasi 40 anni di carriera per altrettanti film all'attivo, questo è il regista Neri Parenti che, dopo quattro decenni passati sul set, si è consacrato come uno dei padri ...