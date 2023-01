Ultime Notizie – Prezzi | raffica di rincari nel 2023 | aumenti per bus | autostrade e benzina

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ilsi apre all’insegna dei, con una stangata per le famiglie stimata intorno ai 2.400 euro per il. Cifra che, secondo il Codacons, non tiene conto dei possibilidelle bollette di luce e gas. A partire dall’1 gennaio gli italiani sono infatti chiamati a fare i conti con glideidie diesel causati dall’addio al taglio delle accise, con gli incrementi dei pedaggi autostradali e, in molte città, con idei biglietti dei bus cittadini. Andando nel dettaglio, Assoutenti stima un aggravio di spesa in media pari a +366 euro annui a famiglia come effetto dell’eliminazione del taglio alle accise che gravano sui carburanti, che avevano portato ad una riduzione dei, considerando ...

Sky Tg24

Nel corso delle24 ore l'esercito russo ha bombardato la regione di Kherson per 80 volte , due civili sono stati uccisi e nove feriti: ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale Yaroslav ...Prezzi gas fermi e petrolio in rialzo E' fermo il valore del gas dopo I cali dellesedute: ... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: Mosca continuerà attacchi con droni per sfiancarci «Sono dispiaciuta, ma confido nel lavoro degli investigatori. So solo che non ho più l'automobile che per dieci anni ho utilizzato per i miei spostamenti. Voglio sapere chi ...In due anni sono stati dimezzati i roghi registrati nella «Terra dei fuochi». Nello scorso anno sono stati 1.049 gli eventi registrati: 873 in provincia di Napoli e 176 nel Casertano.