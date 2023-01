Ultime Notizie – Nfl | arresto cardiaco in campo | Hamlin in gravi condizioni

(Di martedì 3 gennaio 2023) Damar, giocatore dei Buffalo Bills, ha accusato unindurante la partita con i Cincinnati Bengals, nel monday night della 17esima giornata della regular season Nfl., safety di 24 anni anni, è stato rianimato ine successivamente trasferito in ospedale allo University of Cincinnati Medical Center, dove è ricoverato incritiche. Il giocatore è crollato a terra dopo un placcaggio su Tee Higgins, ricevitore dei Bengals, nel primo quarto della partita, che ovviamente è stata sospesa. I soccorsi sono intervenuti subito, le manovre di rianimazione sono durate circa 16 minuti prima del trasferimento diin ambulanza. Giocatori, allenatori e staff dei Buffalo Bills si sono raccolti in preghiera sul ...

Sky Tg24

E' fermo il valore del gas dopo I cali dellesedute: il future di febbraio si attesta a 76,7 euro al megawattora ( - 0,3%). E' in lieve rialzo il valore del greggio: il wti si attesta a 80,48 ...Come leggiamo sulle infinite news pubblicate nelleore, l'ufficio dello sceriffo della contea di Wasatch (Utah) ha pubblicato un post su Facebook in cui ha dichiarato che il call center del ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: Mosca continuerà attacchi con droni per sfiancarci Blitz nella mattina del 2 gennaio di un gruppo di ambientalisti di Ultima Generazione che ha lanciato vernice sulla facciata del Senato a Roma. Almeno in cinque si sono… Leggi ...Per la prima volta Dario Buzzolan, compagno di Luisella Costamagna appare in tv spiazzando tutti. Ospite di Serena Bortone la vincitrice di Ballando con le Stelle, nell'ultima puntata di ...