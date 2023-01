Ultime Notizie – Inter-Napoli | Spalletti | “Non pensiamo a complotti”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Qualcuno vuole fermare ilcapolista? “Noi nondi nessun genere, però se tanti e spesso tirate fuori questi discorsi vuol dire che il nostro sistema è migliorabile”. Luciano, allenatore del, risponde così alla vigilia del big match in programma domani sul campo dell’. Il sospetto di una ‘manovra del Nord’ aleggia in città e, negli ultimi giorni, è stato rilanciato anche da Roberto Saviano. “La credibilità deve essere la prima cosa, soprattutto in un momento come quello attuale, bisogna lavorare con estrema attenzione ed essere bravi ai nostri comportamenti, scritti, parlati, per non alimentare questi dubbi. Noi dobbiamo usare l’amore diper questo sport, la nostra voglia di dare felicità alle persone e giocare ...

Sky Tg24

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: Mosca continuerà attacchi con droni per sfiancarci Nelle ultime settimane la temperatura non è mai scesa sotto lo zero e di giorno si toccano i 15 gradi. Questo impedisce di sparare anche la neve artificiale ...L'ultima prima rata. Il 2023 sarà l'anno del giro di vite sul Reddito di cittadinanza. Lo ha promesso il governo Meloni e ha mantenuto la parola nella manovra di bilancio che ...