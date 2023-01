Ultime Notizie – Inter-Napoli | Inzaghi | “Rimonta scudetto possibile”

(Di martedì 3 gennaio 2023) La, parola di Simone. L’allenatore dell’si prepara al big match in programma domani a Milano contro ilcapolista. I nerazzurri sono a -11 dalla vetta e devono battere i partenopei per riaprire, almeno in teoria, la corsa al tricolore. “Mancano 23 partite alla fine e ci sono tanti punti in palio. L’, come tutte quelle che inseguono, vuole accorciare il terreno, contro un avversario che è la miglior squadra in Europa in questo momento”, dice il tecnico. “Bisogna fare i complimenti ale al suo tecnico, ma chi è dietro ha la speranza di accorciare. Questo però passa dal campo: noi siamo un gruppo unito, con dei tifosi straordinari, che vuole vincere tutte le partite, senza pensare ad assenze, ...

Sky Tg24

L'euro sta perdendo l'1,3% a 1,0534 dollari, il minimo nelletre settimane. Guadagnano terreno il dollaro australiano e quello neozelandese, visti i segnali di picco raggiunto per i casi di ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: Mosca continuerà attacchi con droni per sfiancarci Regione Abruzzo, la nuova nota online: Il Presidente: “Nel Bilancio appena approvato abbiamo esentato le Onlus dal pagamento dell’IRAP” Pescara, 3 gen. Una visita istituzionale al centro di riabilitaz ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...