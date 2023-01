Ultime Notizie – Gas | Arera | “Bolletta +23% per consumi dicembre 2022”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 3 gennaio 2023) Cresce ladel gas per le famiglie ancora nel mercato tutelato. Si registra un aumento del +23,3% rispetto al mese di novembre. Lo rende notoin una nota, precisando che pesano le quotazioni elevate delle prime settimane del mese. La spesa del gas per la famiglia tipo nell’anno scorrevole (gennaio-) è di circa 1.866 euro, +64,8% rispetto al 2021. Per il mese di, che nelle prime settimane ha registrato quotazioni gas ancora particolarmente elevate (con punte di circa 135 euro/Mwh) prima delle riduzioni di fine mese, il prezzo della materia prima gas (CMEMm), per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è quindi fissato in 116,6 euro/MWh, pari alla media dei prezzi rilevati quotidianamente durante tutto il mese appena trascorso. Se l’...