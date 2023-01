Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 3 086 contagi e 8 morti A Roma 1 580 nuovi casi

Sky Tg24

Borse: cade nel vuoto l'allarme FT sui Btp In questa cornice è caduto per ora nel vuoto l'allarme del Financial Times sulla fragilità del debito pubblico italiano in attesa delle ...L'euro sta perdendo l'1,3% a 1,0534 dollari, il minimo nelletre settimane. Guadagnano terreno il dollaro australiano e quello neozelandese, visti i segnali di picco raggiunto per i casi di ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: Mosca continuerà attacchi con droni per sfiancarci (ANSA) - CATANZARO, 03 GEN - Nuova forte impennata dei contagi in Calabria. Sono 1.156, ieri erano appena 194, i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore con poco meno di 5 mila tamponi (4.923) e un ...«Se credo ancora alla rimonta scudetto Assolutamente sì, mancano 23 partite alla fine, ci sono tantissimi punti in palio. L'Inter come le altre che stanno inseguendo hanno tutti ...