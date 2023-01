Ultime Notizie – Covid | Cina protesta | “Inaccettabili restrizioni ai viaggiatori”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il governo di Pechino ha condannato la decisione di diverse nazioni, tra cui l’Italia, di ripristinare teste leper le persone in arrivo dallaa causa dell’alto numero di contagi nel Paese asiatico, avvertendo che potrebbe prendere “contromisure” in risposta. “Alcuni Paesi hanno adottatoall’ingresso che prendono di mira solo icinesi. Ciò manca di basi scientifiche e alcune pratiche sono”, ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, durante un punto stampa, aggiungendo lapotrebbe “prendere contromisure basate sul principio di reciprocità”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

...- ha precisato Gtt - non includera' piu' progetti in Russia in futuro e gli obiettivi annuali del gruppo escluderanno il fatturato e il margine operativo lordo che verrebbero generati dalle...Prezzi gas fermi e petrolio in rialzo E' fermo il valore del gas dopo I cali dellesedute: ... Guarda i video Leper approfondire Gli approfondimenti delledi Finanza e Risparmio ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: Mosca continuerà attacchi con droni per sfiancarci ROMA. C'è un fascicolo della Procura di Roma contro ignoti per l'accoltellamento della ragazza israeliana di 24 anni, colpita con più fendenti la sera del 31… Leggi ...TREVISO - «Gli ambulatori sono pieni di pazienti con forme influenzali. Ed è dimostrato che vivere in un ambiente inquinato come il nostro, che indebolisce le vie ...