Ultime Notizie – Bollette gas | “stangata da 2 113 euro | con luce batosta da 3 547 euro”

(Di martedì 3 gennaio 2023) “Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° dicembre la bolletta del gas salirà del 23,3% nel mercato tutelato. Una Caporetto! Al rincaro di novembre del 13,7% si aggiunge ora quello di dicembre.da infarto, insostenibili per troppi italiani”. Lo afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell’Unione nazionale consumatori. Secondo lo studio dell’Unc, per una famiglia tipo in tutela il +23,3% significa spendere su base annua 400in più. La spesa totale nei dodici mesi (non, quindi, secondo l’anno scorrevole, ma dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2023 nell’ipotesi di prezzi costanti) arriva alla cifra stellare di 2113, che sommati ai 1434 dellagià scattati dal 1° gennaio 2023, determinano unacomplessiva pari a 3547 ...

Corriere della Sera

