Ultime Notizie – Blitz ambientalisti Senato | arresti convalidati | attivisti tornano liberi

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il giudice monocratico di Roma ha convalidato glidi Davide Nensi, Alessandro Sulis e Laura Paracini, i tredi Ultima Generazione che hanno compiuto ieri ila Palazzo Madama. I tre, accusati di danneggiamento aggravato, sono stati rimessi in libertà e il giudice ha rimandato l’udienza al 12 maggio. Il pm durante l’udienza di convalida aveva chiesto l’obbligo di dimora per tutti e tre. I giovani erano già stati denunciati per i blocchi stradali sul Grande Raccordo Anulare compiuti nelle settimane scorse. La ragazza, inoltre, aveva partecipato anche all’azione dimostrativa contro un quadro di Van Gogh esposto a palazzo Bonaparte. Per ildurante il quale è stato imbrattato il portone delaltri duesono stati denunciati. Le indagini sono ...

Sky Tg24

( COVID: LEIN DIRETTA) L'offerta dell'Ue approfondimento Covid, le. Ue convoca riunione su arrivi da Cina "La commissaria Kyriakides ha contattato le sue controparti ...Infatti, anche la questione pandemica, nonostante ledell'aumento dei casi dalla Cina, il Covid non viene più percepito come una minaccia crescente: tanto che il 61 per cento degli ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: Mosca continuerà attacchi con droni per sfiancarci La Givova in festa dopo il successo sugli azzurri per 96 a 61, quinta vittoria nelle ultime sei gare. Napoli sprofonda al penultimo posto in classifica. Se il campionato finisse ora sarebbe retrocessa ...Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo: L’Aquila, 3 gennaio – Il vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari, esponente del Movimento 5Stelle, ...