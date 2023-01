Ultime Notizie – Benzina | “con stop taglio accise +300 euro l’anno a famiglia”

(Di martedì 3 gennaio 2023) “Loaldelleinfiamma i prezzi dei carburanti. La decisione del governo di reintrodurre la quota piena delledetermina infatti un aumento, nel mese di gennaio, di +30 centesimi su un litro dio gasolio rispetto a marzo scorso, e di +18 centesimi al litro rispetto a dicembre”. Così Faib Confesercenti in una nota. I rincari andranno ad incidere, su base annua, per 300rispetto a marzo, rileva la Confederazione, e 180rispetto a dicembre, senza tener conto dell’effetto traino che produrrà su tutti i beni di consumo e sull’inflazione interna che è già a livelli preoccupanti. Ogni pieno dicosterà in media 15in più rispetto a 10 mesi fa. Considerato che ...

Corriere della Sera

