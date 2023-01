Ultime Notizie – Benedetto XVI | Orban e la moglie a San Pietro per omaggio a Ratzinger

(Di martedì 3 gennaio 2023) Secondo giorno di esposizione della salma diXVI. Anche questa mattina centinaia di fedeli si sono messi in fila all’esterno della basilica di Sanper prendereal papa emerito Joseph. Nella Basilica Vaticana, stamani è arrivato anche il premier ungherese Viktoraccompagnato dallaAnikò Lévai, con indosso un velo nero., che si è raccolto in preghiera davanti alle spoglie del papa emerito per qualche minuto, guiderà la delegazione non ufficiale del suo paese ai funerali di giovedì 5 gennaio, alle 9.30. Esequie che saranno solenni ma sobrie. Due le delegazioni ufficiali che saranno presenti: italiana e tedesca. Ma cominciano ad essere rese note, intanto, alcune presenze di altri Capi di Stato ai funerali: per la ...

Sky Tg24

Gossip di oggi 3 gennaio 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 3 gennaio 2023 troviamo l'esibizione da lasciare di stucco di Elodie al concerto di Capodanno a Roma, Chiara Camerra che porta in tribunale Tara Gabrieletto per ...( COVID: LEIN DIRETTA) L'offerta dell'Ue approfondimento Covid, le. Ue convoca riunione su arrivi da Cina "La commissaria Kyriakides ha contattato le sue controparti ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: Mosca continuerà attacchi con droni per sfiancarci «Ci stiamo preparando per tutto. Abbiamo già avuto incontri con l'allenatore e il ds per considerare tutti gli scenari possibili», ha detto il presidente dell'Angers Said Chabane dopo l'ultima gara di ...Il tecnico sconta la squalifica e non parla alla vigilia: in panchina contro Bologna e Milan c'è l'amuleto Foti. Trigoria blindata per l'ultimo allenamento prima della ripresa, ipotesi 'Fab Four' ma T ...