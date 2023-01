Ultime Notizie – Addio a Gosaku Ota | disegnò Mazinga Z e Goldrake

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il fumettista giapponeseOta, disegnatore di numerosi manga tra i quali spiccano i super robotZ e, creati da Go Nagai, è morto all’età di 74 anni in seguito a una polmonite legata alle complicazioni del Covid in un ospedale della prefettura di Gunma. La scomparsa è avvenuta lo scorso 12 dicembre ma solo ora la famiglia, dopo i funerali privati, ha diffuso la notizia, confermando i tributi apparsi sui social dal giorno di Capodanno da parte di diversi mangaka. Nato nel 1948, Ota intraprese la carriera di fumettista lavorando come assistente di Shotaro Ishinomori (Cyborg 009, Kamen Rider, Hokusai, Miyamoto Musashi). Dagli inizi degli anni ’70 è stato uno dei più stretti collaboratori di Go Nagai. Quando si era già affermato come uno dei creatori più importanti nel campo del fantasy, Nagai divenne celeberrimo ...

Sky Tg24

Infatti, anche la questione pandemica, nonostante ledell'aumento dei casi dalla Cina, il Covid non viene più percepito come una minaccia crescente: tanto che il 61 per cento degli ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky: Mosca continuerà attacchi con droni per sfiancarci Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter: Come sta la squadra E’ pronta “In questo periodo di break abbiamo fatto quello che dovev ...Le ultime sulle condizioni di Marcelo Brozovic riportate da La Gazzetta dello Sport: “Non solo non andrà in panchina domani contro il Napoli, ma non vedrà il campo per qualche giorno nemmeno in ...