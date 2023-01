Udinese-Empoli | Zanetti | “Abbiamo voluto fortemente Caputo Il Var a chiamata ci potrebbe stare”

Leggi su sportface

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il tecnico dell’, Paolo, ha parlato alla vigilia del match di ripresa del campionato contro l’. Ecco le sue parole: “Sicuramente è un’incognita per tutti, posso dire come l’gestita noi. Non ci siamo mai fermati,fatto amichevoli importanti e preparazione senza staccare la spina mentalmente. Un tasto su cui ho battuto molto è stato quello della mentalità per non rimanere sorpresi. La squadra ha sempre risposto, onorando tutte le amichevoli. Volevamo mantenere lo stato di forma e dare minutaggio a quei giocatori a cui mancava. Non mi aspetto cose particolari né mentali né fisiche.? Intantolo, per tanti motivi. Per il giocatore parlano i ...