Udine | due indagati per incendio in una comunità per minori

QUOTIDIANO NAZIONALE

commentapersone sono state iscritte nel registro degli indagati in merito all'incendio divampato nella comunità per minori di Pasian di Prato () nella notte tra il 30 e 31 dicembre, in cui ha perso ......il 31 dicembre scorso un incendio divampato nel centro per minori Aedis di Pasian di Prato ()... In merito al rogo, sono ora state iscritte nel registro degli indagatipersone. Tragedia nella ... Udine, incendio in una comunità per ragazzi: morto un minore, due i feriti Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre scorso un incendio divampato nel centro per minori Aedis di Pasian di Prato (Udine) ha provocato la morte di un ragazzo di 17 anni, un ospite ...UDINE - L'addetto alla vigilanza notturna sui minori presente all'interno della struttura al momento dell'incendio e il legale rappresentate della cooperativa Aedis, che gestisce ...