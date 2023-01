Ucraina | scoperte 25 camere di tortura in zona Kharkiv

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – Le autorità locali nelladihanno scoperto, dalla liberazione della regione dalle forze russe lo scorso settembre, 25di. Il capo della polizia della regione, Volodymyr Timoshko, ha denunciato che in queste strutture civili sono stati detenuti eti “in condizioni disumane”. Alcuni prigionieri sono stati sottoposti a scariche elettriche e ad altri sono state rotte le dita. Nella regione sono stati recuperati i corpi di 920 civili, 25 dei quali bambini, uccisi dalle forze russe. L'articolo proviene da Italia Sera.

Quotidiano di Sicilia

... in pratica dall'Algeria verso i Balcani e poi verso l', lasciando un po' scoperto il settore occidentale europeo e parte del nostro Nord - Ovest. Su queste zone, deboli infiltrazioni ...Le autorità locali nella zona di Kharkiv hanno scoperto, dalla liberazione della regione dalle forze russe lo scorso settembre, 25 camere di tortura. Il capo della polizia della regione, Volodymyr ... Ucraina, scoperte 25 camere di tortura nella zona di Kharkiv L'ultimo libro di Aldo Giannuli, intitolato Spie in Ucraina (editore Ponte alle grazie) accende i riflettori sulla longa manus dei servizi segreti in Ucraina. E ricostruisce le dinamiche più nascoste ...(Adnkronos) – Le autorità locali nella zona di Kharkiv hanno scoperto, dalla liberazione della regione dalle forze russe lo scorso settembre, 25 camere di tortura. Il capo della polizia della regione, ...