Ucraina | diretta Colpito albergo dove alloggiavano giornalisti inviati a Kramatorsk

Corriere TV

Confermata anche da Mosca la strage di soldati russi nella città di Makiivka, attaccata dagli ucraini la notte di Capodanno: sarebbe la perdita di vite umane più pesante in un singolo ...Un missile è esploso a poche decine di metri da un giornalista francese Paul Gasnier della Tv monegasca TMC, mentre si trovava incollegato da Kramatorsk, nel Donetsk. Né il giornalista né i memnri della troupe sono stati feriti. Il missile ha colpito l'arena di ghiaccio di Altair.molto noto nella regione, anche perché ... Ucraina, missile esplode vicino al giornalista francese in diretta tv Secondo Zelensky la Russia starebbe puntando allo sfiancamento delle difese di Kiev ma anche dei cittadini ucraini. Ma dobbiamo e faremo di tutto perché questo obiettivo dei terroristi fallisca, come ...Confermata anche da Mosca la strage di soldati russi nella città di Makiivka, attaccata dagli ucraini la notte di Capodanno: sarebbe la perdita di vite umane più pesante in un singolo attacco ...