Ucraina | colpita una base russa nel Donbass | strage di soldati

RaiNews

La notte di Capodanno le forze armate ucraine hanno inferto un durissimo colpo al nemico: un attacco missilistico contro una base russa a Makiivka, nel Donbass, che ha provocato una strage. Per Kiev ...Il carovita scatenato dalla crisi energetica e dalla guerra inspinge dunque i cittadini " ... oltre che su un'economia già duramentedall'emergenza Covid, secondo una analisi della ... Bombe su una base russa nel Donbass. Kiev ammette attacco in Russia - Ucraina: allerta aerea in diverse regioni del Paese - Ucraina: allerta aerea in diverse regioni del Paese La notte di Capodanno le forze armate ucraine hanno inferto un durissimo colpo al nemico: un attacco missilistico contro una base russa a ...Guerra in Ucraina, la diretta. La notte di Capodanno le forze armate ucraine hanno inferto un durissimo colpo al nemico: un attacco missilistico contro una base russa a Makiivka, nel Donbass, che ha..