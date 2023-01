Uccisa dal figlio 15enne perché aveva lasciato il compagno

Agenzia ANSA

... una delle cantanti italiane più famose all'estero, che si esibirà con due canzoni trattesuo ... che canterà Ali Nere e Donna in ricordo della ventiduenne iraniana Masha Amini,per una ...... padre di Donatella , la 27enne che una decina di giorni fa si ènel carcere di Verona . Il ... Intanto nei giorni scorsi le amiche di Donatella hanno creato un gruppo su Facebook,titolo ' ... Uccisa dal figlio: Pm Catania chiede processo per 15enne - Sicilia Valentina Giunta ammazzata a coltellate dal figlio che non voleva accettare la separazione. La richiesta della Procura per i minori ...E' stata sepolta nel piccolo cimitero di Citerna , Mariel Soethe, la donna trovata senza vita nella sua casa di Pistrino lo scorso primo ...