Tuttosport – Arthur | lo sfogo social e Douglas Costa interviene

(Di martedì 3 gennaio 2023) 2023-01-02 20:51:57 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: LIVERPOOL (Regno Unito) – “2022, l’anno più difficile della mia vita!“. Inizia così un lungo post pubblicato sul proprio account Instagram daMelo, centrocampista brasiliano arrivato alla Juventus nell’estate del 2020 dal Barcellona nell’ambito dello scambio con Miralem Pjanic e passato sul gong della scorsa sessione di calciomercato in prestito per una stagione al Liverpool. Nella didascalia, scritta a corredo di un suo primo piano, il calciatore scuola Goias e Gremio, 22 volte nazionale verdeoro ma non convocato da Tite per i Mondiali in Qatar, analizza l’anno appena terminato usando parole forti che lasciano trasparire la sofferenza vissuta: “Un anno calcistico complicato, con tanti infortuni, tante critiche che ho dovuto ascoltare in silenzio, senza nemmeno avere la possibilità di ...