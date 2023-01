Turista accoltellata a Roma Termini | arrestato a Milano l' aggressore | Aleksander Mateusz Chomiak fermato in stazione

Open

È stato arrestato l'uomo che ha aggredito la24enne israeliana nella stazione Termini a Roma la sera dello scorso 31 dicembre. Nelle ultime ore la polizia aveva identificato l'aggressore in Aleksander Mateusz Chomiak , 24enne polacco che ...È stato arrestato l'aggressore che la notte di San Silvestro alla stazione Termini ha aggredito ferendola con almeno tre coltellate una studentessa israeliana, Abigail Dresner di 24 anni. Si tratta di ... Turista accoltellata a Roma, ecco l'aggressore della 24enne israeliana - Il video e le foto Il ragazzo, un senzatetto che viveva nei pressi della stazione Termini, è stato arrestato dopo giorni di ricerche ...