Turista accoltellata a Roma | il presunto aggressore ricercato da settimane sulla pagina Facebook polacca «Chi lo ha visto?»

Leggi su open.online

(Di martedì 3 gennaio 2023) Come scoperto questa mattina da Open, il nome di Aleksander Mateusz Chomiak compariva in un postdel 14 dicembre 2022 pubblicato all’interno del gruppo “Zaginieni/vermisst“, «una sorta di “Chi lo ha”» di cittadini polacchi. Contattati gli amministratori, sia attraverso lache attraverso i loro account personali inviando, abbiamo provato a chiedere se si trattasse dello stesso ragazzo di 24 anni accusato di aver aggredito e accoltellato laisraeliana la notte del 31 dicembre alla stazione Termini di. Alle ore 13:51, il postè stato modificato rimuovendo le foto e sostituendo il testo con il seguente: «La ricerca di Alexander scomparso, Mateusz Ch è stata completata. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato». In pratica, una conferma. Le ...